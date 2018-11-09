В Ярославле учитель физкультуры попался на интимной связи с ученицей
В Ярославле началось разбирательство в отношении учителя физкультуры в сменной школе в Красноперекопском районе. В правоохранительные органы о связи 19-летнего физрука с 15-летней ученицей заявил кто-то из близкого окружения девушки.
Как стало известно 76.ru, отношения у пары завязались в начале учебного года. Всё происходило по обоюдному согласию.
— Возбуждено уголовное дело по статье 4 части 1 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», — прокомментировали в управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
В настоящее время учителя отстранили от занятий. Молодой человек находится под подпиской о невыезде и свою вину признаёт.