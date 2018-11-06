Труп своего друга убийца оставил прямо около подъезда

Жестокой расправой закончились посиделки двух друзей в Ярославле. А начиналось всё весело. Два приятеля решили собраться вместе: поболтать и рассказать друг другу, как у них дела. Они сели в квартире пятиэтажки возле торгового центра «Брагинский» на улице Урицкого, накрыли стол и устроили небольшой праздник. Всё это было 3 ноября — накануне выходных, поэтому мужчины решили не ограничивать себя в спиртном.



Когда оба уже были пьяны, мужчины начали спорить. 55-летний хозяин квартиры взбесился и начал лупить своего 59-летнего гостя ножом.



— Один мужчина нанёс другому множественные удары ножом по голове и телу, — рассказали следователи СУ СКР по Ярославской области. — От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.



Когда хозяин квартиры понял, что убил своего друга, он решил избавиться от тела. Он засунул труп в хозяйственный мешок и вынес на улицу. Правда, утащил он его недалеко — оставил около своего подъезда. Через несколько минут соседи обнаружили мёртвого человека и вызвали полицию.



— Полицейские приехали быстро, а убийцу вычислили ещё быстрее, — рассказали жители пятиэтажки, где произошло преступление. — Убийца тащил мешок волоком, и к его квартире вёл кровавый след.



В настоящее время подозреваемый задержан. Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.



Подозреваемый в убийстве уже задержан. Следователи сейчас ходатайствуют, чтобы суд отправил его дожидаться приговора в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается.



Ещё одно жестокое убийство произошло в Ярославской области сегодня ночью. 22-летний парень забил свою бывшую до смерти — он лупил её куском арматуры, топором и двумя ножами. Мы уже сообщали подробности этой кровавой истории.

