Убийство произошло в общем коридоре многоквартирного дома, где мужчина и женщина сели выпивать

Сегодня ночью в Ярославской области произошло жестокое убийство. В Рыбинске 22-летний парень пригласил на встречу свою бывшую. Вместе со своей 47-летней подругой он решил отметить встречу после расставания, и они стали выпивать. Когда оба были уже подшофе, произошла ссора.



— Мужчина стал бить свою бывшую сожительницу куском арматуры, топором и двумя ножами, — рассказали следователи СУ СКР по Ярославской области. — Он нанёс ей множество ударов по голове и по телу. От полученных травм потерпевшая скончалась в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу.



Подозреваемый в убийстве уже задержан. Следователи сейчас ходатайствуют, чтобы суд отправил его дожидаться приговора в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается.

Ещё одно кровавое убийство произошло накануне в ярославской пятиэтажке. Там мужчина забил ножом своего друга до смерти и вынес тело в мусорном мешке к подъезду. Полицейские нашли преступника по кровавому следу.