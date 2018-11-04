Пенсионерка часто гуляла одна

В Ярославле волонтёры просят помощи в поисках пропавшей 93-летней бабушки. Женщину не могут найти с 30 октября.

- Больницы обзваниваем каждый день. Ездим, если есть похожие... Ничего.. По камерам наблюдения - пустота, - говорят волонтёры поискового отряда «Центр-Спас»

Александра Суровцева ушла из дома в Кировском районе. Правнучка Александры Ивановны Анастасия рассказала: её бабушка часто ходила гулять одна. Несмотря на преклонный возраст, она хорошо себя чувствовала, была очень активна. Пенсионерка жила с сыном. Отношения с ним хорошие. Перед исчезновением они не ссорились.

По словам девушки, бабушка могла пойти в сторону торгового центра «Венге» на улице Свободы.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александры Суровцевой, позвоните на горячие линии поисковых отрядов:

«Центр-Спас»: 8-800-30-19-112

«ЯрСпас» 8–910–964–08–38.