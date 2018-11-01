Женщина пропала 30 октября

В Ярославле уже два дня не могут найти 93-летнюю бабушку. 30 октября днём Александра Суровцева ушла из дома в Кировском районе, и больше её никто не видел. Пожилую женщину дома ждут родственники. Правнучка Александры Ивановны Анастасия рассказала: её бабушка часто ходила гулять одна. Несмотря на преклонный возраст, она хорошо себя чувствовала, была очень активна. Пенсионерка жила с сыном. Отношения с ним хорошие. Перед исчезновением они не ссорились.



— Всё было как обычно. Она ушла около 15:00. Сотового с собой не было. Вещи тоже никакие не брала. Бабушка хорошо ориентировалась в пространстве, обычно гуляла где-нибудь у дома. Искать тоже надо где-то в центре. Не думаю, что она могла уехать в другой район. С незнакомыми людьми куда-то пойти тоже не могла, — рассказала внучка Анастасия.



По её словам, бабушка могла пойти в сторону торгового центра «Венге» на улице Свободы.



Больницы и морги родственники уже обзвонили. Никто не сообщил им о том, что видели женщину, похожую на Александру Ивановну.



— Если бы бабушка собралась куда-то поехать, она обязательно бы нам сообщила и взяла телефон, — говорит Анастасия.



На вид Александре Ивановне 90 лет, рост 155 сантиметров, волосы короткие седые. Была одета в синий с цветами платок, синюю куртку, чёрные ботиночки.



Если вам что-либо известно о местонахождении Александры Суровцевой, позвоните на горячую линию «ЯрСпаса» 8–910–964–08–38.

