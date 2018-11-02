Мужчину задержали вчера

В Ярославле задержали автовандала, который проколол колёса у машины.



Злодеяния мужчины попали на видеокамеру, установленную на доме по улице Труфанова, 22/2. Мужчина несколько секунд ходил рядом с машиной, а затем достал что-то из кармана и проколол колёса. Председатель дома Владимир Горшков рассказал нам, что это не единственная пострадавшая машина. Также он считал, что вряд ли на такое решился сосед, ведь все знают — на домах висят камеры.



Однако эти соображения оказались неверными. Колёса стал спускать как раз таки сосед. Вчера его задержали и доставили в отделение полиции.



— 64-летний мужчина, который в ночное время проколол колеса автомобиля на улице Труфанова, проживает по соседству. Он пояснил, что машина помешала ему пройти, поэтому он проткнул колесо. В Дзержинском отделении полиции начато производство по делу об административном правонарушении, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Теперь мужчине грозит штраф.

