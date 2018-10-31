Оставил шило на месте преступления: ярославский автовандал изуродовал несколько машин

В Брагино орудует настоящий автовандал. Камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину, который проткнул колёса у припаркованной машины. Неизвестный несколько минут ходил возле автомобиля, а потом начал спускать колёса. После чего мужчина спокойно удалился.



Жители дома, на котором висит видеокамера, не верят, что это разгневанный сосед.



— Это не сосед точно, дом полностью под видеонаблюдением. Данный чудик не выходил и не входил в дом. И дело не в газоне, в соседних домах проколы и на парковках. Что им движет, не понятно, — говорит Владими Горшков, ярославец, выложивший в интернет видеозапись.



У автовладельцев возник вопрос: а не сотрудники ли монтажа это делают? Всё-таки сезон, пора менять резину.



— Шиномонтаж рядом есть, но там парень нормальный работает, не хочется на него думать. Сейчас идёт сезонная переобувка, работы хватает, зачем заниматься ерундой, когда деньги идут и так, — говорят жители дома, где заметили автовандала.



По словам председателя дома, машина на видео — не единственная пострадавшая.



— Камеры поставлены две недели назад из-за данных инцидентов, решили специально отловить вандала, там тёмный уголок и не только колеса кололи. Отламывали антенны, царапали автомобили. Думали, дети хулиганят, а тут взрослый. Видео передали сегодня участковому. Заявления владельцы никогда не писали, думали, сами где-то прокалывали. Но в этот раз злоумышленник даже шило возле машины оставил, — рассказал председатель дома.

По его словам, пострадали как минимум пять автовладельцев.