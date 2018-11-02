Отмечен за образцовую службу: в Ярославле идёт суд над сотрудником колонии, подозреваемым в пытках

Ждём решения суда

Сегодня в Ярославле в Кировском районном избирают меру пресечения для пятнадцатого задержанного по делу о пытках в ярославской колонии № 1. Старшего оперуполномоченного оперативного отдела Сипана Мамояна подозревают в том, что он был причастен к издевательствам над заключенным — фонд «Общественный вердикт» утверждает: Мамоян лил заключённому воду на голову, и тот захлёбывался.

13:40

Оглашение решения назначили на 17 часов.



13:40

Судья удалился в совещательную комнату.



13:33

Прокурор поддержала ходатайство следователя о заключении Мамояна под стражу.



13:27

Макаров:



— Я полностью поддерживаю следствие. Мамоян год скрывал преступление, пока видео не попало в СМИ, он может и в дальнейшем лгать.



Бирюкова:



— Макаров боится один выходить из дома. Ещё пять сотрудников из тех, кто присутствовал на записи, не задержаны.

13:02

Адвокат Мамояна:

— Даже если Мамоян и пролил воду на спину Макарова, в чем тут преступление?



12:59

Мамояна подозревают по пункту «а» части 3 статьи 286. Адвокаты говорят, что не могут понять, за что его задержали, поскольку обвинения до сих пор не предъявлено.



Мамоян сидит уже не прямо, склонился к коленям, смотрит исподлобья.



12:53

Мамоян сказал, что несогласен со следователем в том, что должен находиться под стражей.



— Я сам четыре раза приезжал на допросы. После очной ставки, когда следователь сказал, что меня задержат, я сам поехал за вещами, а потом приехал в Следственный комитет. Скрываться и давить не собираюсь.



По словам Мамояна, родственников в других областях у него нет, загранпаспорта тоже.



12:51

Макаров сильно нервничает, активно жестикулирует. Бирюковой пришлось его чуть одернуть и успокоить.



12:49

Адвокаты Мамояна решили допросить Макарова.



— Мамоян угрожал вам?



— Я переживаю за свою безопасность, — сказал Макаров. — Я не буду отвечать на такие вопросы.



12:49

Адвокат просит посмотреть в суде видео избиения.



Бирюкова и прокуратура возражают. Бирюкова:

— Этот диск не был представлен перед заседанием, там мог быть сделан монтаж записи.

Суд в просмотре видео отказал.

12:40

Двоюродный брат сказал, что у него есть в собственности квартира в Красном бору, которая всем оснащена и пригодна для проживания. В случае домашнего ареста Сипан сможет жить там.



Также двоюродный брат сказал, что за час-два готов достать миллион рублей в качестве залога.

12:34

Адвокат решил зачитать протокол очной ставки. Её провели 31.10. На ней были Мамоян и Ефремов (один из уже задержанных).



Мамоян на очной ставке уверял, что воду лил только на парту. Ефремов подтвердил его слова частично, сказав, что Мамоян Макарова не бил, но дважды поливал водой.



Адвокат просит допросить свидетеля — двоюродного брата задержанного Зограба Мамояна.



12:27

Мамоян был на доске почета за образцовую службу.



С октября работает охранником в «Ацтеке». В характеристике с места регистрации и проживания написано, что не был замечен распивающим спиртные напитки, никогда не отказывался помочь соседям.



12:13

Защита — следователю:

— Вы же говорите, что у Мамояна связи во ФСИНе, но требуете его поместить в СИЗО. Это называется «мышка в крупу».



12:09

Мамоян сидит спокойно, переглядывается с друзьями и родственниками.



12:07

Адвокат: уголовное дело возбудили 20 июля, он мог за это время оказать давление, но не делал этого и не скрылся.



12:06

После опубликования видео Мамояна отстранили от службы, а потом уволили. Адвокат уверяет, что теперь он не сможет, находясь на свободе, проникнуть в колонию, уничтожить записи или оказать воздействие на участников дела



Следователь не согласен.

12:05

Следователь: Мамоян утверждает, что непричастен к избиению Макарова. Но на видео, которое появилось в интернете, видно, как он поливает водой Макарова в области ягодиц, чтобы увеличить боль от ударов, а также заливает воду в рот, от чего Макаров задыхался.



Следователь требует заключения под стражу, поскольку Мамояна проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, а также определены не все подозреваемые по делу. На свободе Мамоян может скрыться или оказать давление на участников процесса



Обвинение ему ещё не предъявили, по словам следователя. До этого его трижды допрашивали как свидетеля.



11:48

Адвокат передал судье характеристики Мамояна с места работы и проживания.



11:39

Подозреваемому и потерпевшему судья разъясняет права.



Адвокат Мамояна жалуется судье на то, что Мамояна снимали на телефоны. Судья сказал, что данное ходатайство удовлетворить не может, но за дальнейшие нарушения удалит из зала.



11:34

Что известно о задержанном: Сипан Мамоян, 26 лет, холост, без детей, родился в Армении. Живет в Ярославле. До задержания работал в «Ацтеке», задержали 31 октября.



11:31

Ждём судью. Макаров встал и начал снимать на телефон, как заводят Мамояна. Адвокаты потребовали удалить фото, хотели даже отобрать у него телефон. Их успокоили — удалить фото может требовать только суд



Судебное заседание началось.

11:31

11:28

Привели Мамояна.

11:18

Все три адвоката Мамояна в зале, ждём, когда приведут его самого.



11:10

Ждём начала заседания. Юрист правозащитного фонда Ирина Бирюкова разговаривает с пострадавшим Евгением Макаровым.

10:46

Задержанный задерживается.

10:35

В здание зашли несколько мужчин. Евгений заметно занервничал, узнав в нескольких из них сотрудников ИК-1.



— Успокойся, — громко сказала Ирина Бирюкова. — Не разговаривай с ними.

Мужчины остановились в соседнем пролёте коридора.



10:34

Приехала юрист «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова и Руслан Вахапов — мужчина, который стал свидетелем пыток и теперь защищает интересы пострадавшего.



Макаров ходит взад-вперёд по коридору. Говорит, привычка осталась. Руслан подтверждает, что от неё очень долго не избавиться.

10:33

У зала суда стоит потерпевший Евгений Макаров. Говорит, сейчас почти все время проводит в больницах — лечит последствия истязаний в колонии.

