Машину хотят выставить на торги

У молодой бизнесвумен отобрали элитную иномарку. Не просто так, а за долги. Женщина взяла большой кредит. Но деньги не вернула. Банк подал на молодую особу в суд и выиграл дело. Но женщина, зная о судебном решении, не спешила выполнять его. Приставы узнали, что дама ездит на дорогой иномарке Maserati.

— Приставы объявили Maserati в розыск. Нам удалось установить местонахождение автомобиля. Машину арестовали и изъяли. Суд установил первоначальную продажную стоимость иномарки в 900 тысяч рублей. В дальнейшем в случае если должница не погасит всю задолженность в течение десяти дней, арестованное транспортное средство будет передано на реализацию, — рассказали в службе судебных приставов.

Кстати, на торги приставы часто выставляют элитные иномарки и большие квартиры за невысокую цену.

