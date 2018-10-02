«Тойоту» можно купить всего за 1 191 000 рублей

Грандиозную распродажу устраивают ярославские судебные приставы. Для многих это возможность по смешной цене купить то, что давно хотелось, но никак не получалось. Сегодня в нашей подборке квартиры, машины и дома, о которых вы давно мечтали.



Приставы выставили на торги трёхкомнатную квартиру в Брагино на улице Пионерской. Общая площадь квартиры с учётом лоджии 91,29 квадратного метра. Цена — всего 1 073 028 рублей. Тот, кто не хочет жить в Брагино, может рассмотреть другой вариант, гораздо ближе к центру города. На улице Большой Октябрьской, 120 продаётся трёхкомнатная квартира. Общая площадь — 57,8 квадратного метра. Начальная цена 3 315 000 рублей. Давно мечтали об иномарке представительского класса? Приставы выставили на торги легковой автомобиль «Мерседес» 2011 года. Цена — 1 615 000 рублей. Ищите недорогую, но хорошую машину? Приставы предлагают купить Nissan Juke 2012 года. Цена — 442 000 рублей. Автомобиль стоит в Рыбинске. Жилой дом площадью 174,5 квадратного метра выставили на торги за 4 318 400 рублей. И пусть вас не смущает такая цена. В придачу с домом вам достанется земля площадью 1177 квадратных метров. Ещё один неплохой автомобиль Toyota Highlander 2012 года выпуска. Начальная цена 1 191 000 рублей. Трёхкомнатную квартиру в Рыбинске выставили за 1 760 000 рублей. Площадь квартиры 63,3 квадратного метра.

— Все лоты стоимостью менее 500 тысяч рублей вы можете приобрести на комиссионных началах без торгов. Всё, что свыше — на аукционе, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.



Зарегистрироваться на торги вы можете здесь. Ближайшие состоятся 13 октября.

