Проверим, как сработает система

С 3 ноября на Московском проспекте в Ярославле запустят светофорную «зеленую волну». В областном департаменте транспорта считают, что так снизится количество заторов на этой дороге.



- Несколько месяцев специалисты с помощью квадрокоптеров и показаний системы регулирования дорожного движения замеряли интенсивность транспортных потоков на проспекте и прилегающих к нему участках дорог. На основании полученных данных произведены расчеты работы светофорных фаз на каждом перекрестке.– рассказала и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева.



Если эксперимент удастся, то, по прикидкам, заторов должно стать на треть меньше по вечерам и на 40% меньше по утрам в пиковые часы.



- Кроме того, на пересечении Московского проспекта с Малой Пролетарской улицей будет установлена дополнительная секция светофора, регулирующая поворот с проспекта направо. В период тестирования будет организовано дежурство специалистов, готовых при необходимости вмешаться в регулирование движения, - уточнили в правительстве.



Всех, кто попадёт в эту зелёную волну, просят оставить отклики в группе «Дороги Ярославля» на Фейсбуке. Также вы можете рассказать свои впечатления в нашей группе Вконтакте.



Из-за настройки светофоров в городе страдают не только автомобилисты. Жалуются и пешеходы. На отремонтированном проспекте Авиаторов люди просто не могут перейти дорогу.