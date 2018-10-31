Мужчина был на озере не один, а со своими друзьями

Ранее 76.ru писал, что 26 октября таинственно пропал 42-летний Александр Бубнов. Он вместе с друзьями отправился из Москвы рыбачить на озеро Неро Ростовского района Ярославской области и пропал. Полиция и сразу несколько поисковых отрядов моментально подключились к поискам. Поисковики днём и ночью ищут Александра. Для эффективности они просят неравнодушных ярославцев поделиться квадрокоптером.

Корреспондент 76.ru связался с женой Александра Юлией Бубновой. Она рассказала, что её муж чуть ли не каждые выходные ездит на рыбалку. Он часто рыбачил на озере Неро. В эту пятницу он поехал со своими друзьями, которые тоже любят рыбачить. Но, в отличие от Александра, два его приятеля предпочитают подводную охоту.

— Они выехали из Москвы и приехали на озеро в пятницу к часу дня. Я точно помню, что в 15:54 он ещё был в вотсапе. Когда друзья вынырнули, то не нашли лодку Саши. В семь вечера они ему звонили, но номер был недоступен. Они подумали, что телефон разрядился. На следующий день в четыре утра они заявили в полицию в Ростове. Сашу искали целый день в субботу. Мне сообщили, что муж пропал, лишь в воскресенье. В этот день в шесть вечера я уже была в Ростове, — рассказывает жена пропавшего рыбака Юлия Бубнова.

В этот же день в обед нашли его лодку. Её унесло очень далеко от того места, где последний раз видели пропавшего рыбака. По словам друзей Александра, вечером в пятницу поднялся сильный ветер.

Юлия Бубнова рассказала, что у мужа была бронхиальная астма, но за 12 лет совместной жизни у него ни разу не было приступов. Александр всегда пользовался ингалятором.

На вид Александру 42 года, рост 174 сантиметра, худощавого телосложения. На правом плече татуировка. Волосы короткие, темные. Глаза серо-голубого цвета.

Александр Бубнов был одет в камуфляжный костюм, куртку синего цвета с надписью «Термокул», шапку серого цвета. На ногах у него были резиновые сапоги.

Всех, кто видел или может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просим позвонить в полицию 8 (4853) 66-08-65 или волонтёрам по номерам 8 (930) 116-51-65, 8 800 700-54-52.