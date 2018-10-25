Денег будет больше: в Ярославской области бюджет потратят на мусор, дворы, село и жильё ветеранам

Депутаты рассмотрели в первом чтении бюджет на следующий год

Депутаты Государственной думы России приняли в первом чтении федеральный бюджет на 2019–2021 годы.



— В следующем году денег будет больше, — сообщил работавший над документом депутат Госдумы Александр Грибов. — Впервые за последние годы бюджет с профицитом: доходы больше расходов.



Правда, сколько всего миллионов достанется Ярославской области, пока неизвестно: в первом чтении принимают общую концепцию бюджета, во втором — детализацию, ещё и поправки будут. Но некоторые цифры уже видны сейчас.

Почти в десять раз больше денег решили заложить на решение скандальной в регионе проблемы — обращение с отходами. В следующем году на софинансирование программ в этом направлении потратят 279 миллионов из федеральной казны. Ещё неплохо добавили в графу под названием «Жильё для ветеранов Великой Отечественной». На это дело подкинули 18 миллионов.

Намного больше денег также выделили на развитие инфраструктуры на селе и поддержку программ жилищного строительства, а также добавили на жильё для детей-сирот и поддержку малого и среднего предпринимательства опять-таки на селе.



— Только по «Городской среде», которая лежит в основе проекта «Решаем вместе», планируется увеличение с 220 до 367 миллионов, — добавил Александр Грибов. — А это конкретные дворы, парки, скверы, которые выберут люди.



А вот с городским бюджетом Ярославля всё немного сложнее. Об этом подробно рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов во время стрим-шоу «Две головы лучше».

