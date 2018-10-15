Торговый центр несколько лет стоял угрюмым недостроем

В центре Ярославля возобновилась стройка очень спорного торгового центра «Волков-плаза» на площади Волкова. Сейчас здесь трудятся рабочие, устанавливая витражное остекление.

Как стало известно 76.ru, этим летом разрешение на строительство торгового центра продлил областной департамент строительства до 3 июня 2019 года. Несмотря на то, что в прошлом году Министерство культуры было против этой стройки, сейчас в документах фигурирует, что проект современного стеклянного здания-пристройки на площади Волкова всех устраивает.

Современный торговый центр разрешили построить на месте федерального памятника культуры

— Проект общественно-торгового центра получил положительное заключение экспертов-архитекторов, членов Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Министерства культуры РФ и был согласован Министерством культуры РФ, — говорится в документе департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля об этой стройке. — По поручению Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО проект общественно-торгового центра был рассмотрен Российским национальным комитетом всемирного культурного и природного наследия и получил положительное заключение.

Торговый центр выглядит, как пристройка к зданию бывшей гостиницы «Ярославль»

Известно, что в здании будут эскалаторы с 1-го по 3-й этажи, а высота торгового центра составит четыре этажа. Получается, стройку современного торгового центра согласовали в историческом центре Ярославля, в месте, которое само по себе является объектом культурного наследия федерального значения. Кроме того, квартал, где возводят торговый центр, является культурным слоем города.

Проект будущего торгового центра

Стройка успела стать скандальной из-за пристального внимания к ней ярославских градозащитников и депутатов. Защитники не раз заявляли, что здание слишком выделяется внешним обликом в историческом центре, писали заявление в Генпрокуратуру.