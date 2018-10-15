Торговый центр несколько лет стоял угрюмым недостроем 
Торговый центр несколько лет стоял угрюмым недостроем 

В центре Ярославля возобновилась стройка очень спорного торгового центра «Волков-плаза» на площади Волкова. Сейчас здесь трудятся рабочие, устанавливая витражное остекление. 

Как стало известно 76.ru, этим летом разрешение на строительство торгового центра продлил областной департамент строительства до 3 июня 2019 года. Несмотря на то, что в прошлом году Министерство культуры было против этой стройки, сейчас в документах фигурирует, что проект современного стеклянного здания-пристройки на площади Волкова всех устраивает. 

Современный торговый центр разрешили построить на месте федерального памятника культуры 
Современный торговый центр разрешили построить на месте федерального памятника культуры 

— Проект общественно-торгового центра получил положительное заключение экспертов-архитекторов, членов Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Министерства культуры РФ и был согласован Министерством культуры РФ, — говорится в документе департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля об этой стройке. — По поручению Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО проект общественно-торгового центра был рассмотрен Российским национальным комитетом всемирного культурного и природного наследия и получил положительное заключение.

Торговый центр выглядит, как пристройка к зданию бывшей гостиницы «Ярославль»
Торговый центр выглядит, как пристройка к зданию бывшей гостиницы «Ярославль»

Известно, что в здании будут эскалаторы с 1-го по 3-й этажи, а высота торгового центра составит четыре этажа. Получается, стройку современного торгового центра согласовали в историческом центре Ярославля, в месте, которое само по себе является объектом культурного наследия федерального значения. Кроме того, квартал, где возводят торговый центр, является культурным слоем города. 

Проект будущего торгового центра 
Проект будущего торгового центра 

Стройка успела стать скандальной из-за пристального внимания к ней ярославских градозащитников и депутатов. Защитники не раз заявляли, что здание слишком выделяется внешним обликом в историческом центре, писали заявление в Генпрокуратуру.