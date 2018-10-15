Грипп на пороге: медики пугают россиян новыми смертельными штаммами

В России зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В Ярославле в школах и детских садах обнаружили очаги энтеровирусного менингита. Гриппа пока нет, но в Роспотребнадзоре говорят — он уже на пороге. А подцепив эту болезнь, можно получить серьёзные осложнения.



В этом году нас атакуют три новых штамма гриппа: «Сингапур», «Колорадо» и «Мичиган». Они опасны тем, что у жителей России нет к ним иммунитета. Грипп — это вирусное заболевание. В центральных регионах России им обычно болеют в межсезонье и зимой, когда наступает слякотная погода. Если его не лечить, то возможен летальный исход.



— При заболевании всегда стоит обратиться за помощью к медицинским специалистам, в первую очередь в свою поликлинику, — говорит главный врач станции скорой медицинской помощи в Ярославской области Андрей Живой. — А с серьёзными недугами — сразу к нам! Также можно позвонить диспетчеру на станцию и получить консультацию, в частности при подъемах температуры, а при необходимости он сам назначит выезд бригады к пациенту.



Телефон скорой медицинской помощи — 03 или с мобильного телефона — 112.



Советы врача



При осложнениях вызывайте скорую помощь

Как не заболеть гриппом и что делать, если вы уже подхватили вирус, мы узнали у заместителя главного врача по лечебной работе ярославский инфекционной больницы, врача-инфекциониста высшей категории Марии Коваль.



Как не заболеть гриппом?



Чаще мойте руки с мылом. Чистите и дезинфицируйте столы, стулья, дверные ручки и другие вещи, за которые часто хватаются люди. При общении с людьми стойте чуть подальше — примерно метр. Постарайтесь пореже попадать в многолюдные места. Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании. Не трогайте руками глаза, нос или рот. Гриппозный вирус распространяется этими путями. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон. Старайтесь есть продукты, богатые белками, витаминами и минеральными веществами. Занимайтесь физкультурой.



Как определить, что у тебя грипп?



Самые распространённые симптомы при гриппе — это высокая температура тела, кашель, насморк, боль в горле, боль в мышцах и головная боль. Иногда при гриппе бывают желудочно-кишечные расстройства, тошнота, рвота и диарея.



Что делать, если вы всё же заболели гриппом?



Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости. Надевайте гигиеническую маску для снижения риска распространения инфекции. Как можно чаще мойте руки с мылом.



Справка 76.ru



Врачи советуют не дожидаться, когда вокруг все будут чихать и кашлять, а заранее делать прививку



Грипп «Сингапур» станет самым распространенным среди штаммов данного вируса в период поздней осени и в грядущие месяцы зимы 2018–2019 г. Именно он может стать причиной эпидемии в течение этого сезона. Грипп «Сингапур» опасен своими осложнениями, поэтому каждому важно знать его симптомы, методы лечения и профилактики.



Грипп «Колорадо» — инфекция, которая вызывается одной из разновидностей вируса гриппа типа В. Вспышки этого заболевания носят сезонный характер, а симптоматика имеет сходные черты с другими подвидами гриппа. В то же время эта патология имеет отличия от них в строении вирусов и в проявлениях осложнений.



Грипп «Мичиган» (H1N1) относится к вирусам группы А. Это разновидность так называемого свиного гриппа, который считается одним из самых опасных в мире. Основные симптомы совпадают с обычными симптомами гриппа — головная боль, повышение температуры, кашель, насморк. Также появляются диарея, рвота, боли в животе.

