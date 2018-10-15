Грипп на пороге: медики пугают россиян новыми смертельными штаммами

В России зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В Ярославле в школах и детских садах обнаружили очаги энтеровирусного менингита. Гриппа пока нет, но в Роспотребнадзоре говорят — он уже на пороге. А подцепив эту болезнь, можно получить серьёзные осложнения.

В этом году нас атакуют три новых штамма гриппа: «Сингапур», «Колорадо» и «Мичиган». Они опасны тем, что у жителей России нет к ним иммунитета. Грипп — это вирусное заболевание. В центральных регионах России им обычно болеют в межсезонье и зимой, когда наступает слякотная погода. Если его не лечить, то возможен летальный исход.

Грипп на пороге: медики пугают россиян новыми смертельными штаммами

— При заболевании всегда стоит обратиться за помощью к медицинским специалистам, в первую очередь в свою поликлинику, — говорит главный врач станции скорой медицинской помощи в Ярославской области Андрей Живой. — А с серьёзными недугами — сразу к нам! Также можно позвонить диспетчеру на станцию и получить консультацию, в частности при подъемах температуры, а при необходимости он сам назначит выезд бригады к пациенту.

Телефон скорой медицинской помощи — 03 или с мобильного телефона — 112.

Советы врача

При осложнениях вызывайте скорую помощь
При осложнениях вызывайте скорую помощь

Как не заболеть гриппом и что делать, если вы уже подхватили вирус, мы узнали у заместителя главного врача по лечебной работе ярославский инфекционной больницы, врача-инфекциониста высшей категории Марии Коваль.

Как не заболеть гриппом?

  1. Чаще мойте руки с мылом. Чистите и дезинфицируйте столы, стулья, дверные ручки и другие вещи, за которые часто хватаются люди.
  2. При общении с людьми стойте чуть подальше — примерно метр. Постарайтесь пореже попадать в многолюдные места. Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании.
  3. Не трогайте руками глаза, нос или рот. Гриппозный вирус распространяется этими путями.
  4. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон. Старайтесь есть продукты, богатые белками, витаминами и минеральными веществами. Занимайтесь физкультурой.

Как определить, что у тебя грипп?

Самые распространённые симптомы при гриппе — это высокая температура тела, кашель, насморк, боль в горле, боль в мышцах и головная боль. Иногда при гриппе бывают желудочно-кишечные расстройства, тошнота, рвота и диарея.

Грипп на пороге: медики пугают россиян новыми смертельными штаммами

Что делать, если вы всё же заболели гриппом?

  1. Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
  2. Соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.
  3. Надевайте гигиеническую маску для снижения риска распространения инфекции. Как можно чаще мойте руки с мылом.

Справка 76.ru

Врачи советуют не дожидаться, когда вокруг все будут чихать и кашлять, а заранее делать прививку
Врачи советуют не дожидаться, когда вокруг все будут чихать и кашлять, а заранее делать прививку

Грипп «Сингапур» станет самым распространенным среди штаммов данного вируса в период поздней осени и в грядущие месяцы зимы 2018–2019 г. Именно он может стать причиной эпидемии в течение этого сезона. Грипп «Сингапур» опасен своими осложнениями, поэтому каждому важно знать его симптомы, методы лечения и профилактики.

Грипп «Колорадо» — инфекция, которая вызывается одной из разновидностей вируса гриппа типа В. Вспышки этого заболевания носят сезонный характер, а симптоматика имеет сходные черты с другими подвидами гриппа. В то же время эта патология имеет отличия от них в строении вирусов и в проявлениях осложнений.

Грипп «Мичиган» (H1N1) относится к вирусам группы А. Это разновидность так называемого свиного гриппа, который считается одним из самых опасных в мире. Основные симптомы совпадают с обычными симптомами гриппа — головная боль, повышение температуры, кашель, насморк. Также появляются диарея, рвота, боли в животе.