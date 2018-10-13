Работу учебных заведений не остановили.

В двух школах и в двух детских садах Ярославля обнаружили очаги энтеровирусного менингита. Заболели четыре ребёнка.



- Случаи заболевания были единичными, поэтому работа школ и детских садов не приостанавливалась, - рассказали в Роспотребнадзоре.



За классами и группами, в которых заболели дети, сейчас ведётся наблюдение.



Менингит – воспаление оболочек головного и спинного мозга. Основной путь передачи вируса – воздушно-капельный, но заразиться можно также через еду, воду, грязные руки.

Заболевший энтеровирусным менингитом человек чувствует слабость, у него поднимается температура, ломит мышцы и суставы. Всех пациентов с подозрением на это заболевание необходимо госпитализировать.



Специалисты отмечают, что больше всего заболеванию подвержены дети. Как и в целом по России, в Ярославле чаще заражаются энтеровирусным менингитом в летне-осенний период.



Во Фрунзенском районе проверили целый дом из-за опасного вируса. Домашняя собака заразилась бешенством.

