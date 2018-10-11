Брагино и Заволга встали в гигантскую пробку: где сейчас не проехать
11 октября 2018 09:22
2 546 4
Водители возмущаются. Меньше часа назад в Ярославле образовалась большая пробка. И сразу в нескольких местах. На въезде на новый мост через Волгу со стороны Заволги и на Тутаевском шоссе. Очевидцы рассказывают, что пробка появилась там из-за большой фуры.
—Там фура сломалась в сторону «Рио». Одна полоса перекрыта — правая, — рассказал подписчик группы «Первый Ярославский автопортал» Кирилл Белов.
Но это ещё не всё. Ярославцы говорят, что проспект Авиаторов и Шевелюха тоже стоят.
— На Авиаторов тоже все стоит, — рассказала Анна Протасова.
Фото: Первый Ярославский автопортал/Vk.com, ЯндексКарты
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru