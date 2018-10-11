Новый мост через Волгу встал

Водители возмущаются. Меньше часа назад в Ярославле образовалась большая пробка. И сразу в нескольких местах. На въезде на новый мост через Волгу со стороны Заволги и на Тутаевском шоссе. Очевидцы рассказывают, что пробка появилась там из-за большой фуры.



—Там фура сломалась в сторону «Рио». Одна полоса перекрыта — правая, — рассказал подписчик группы «Первый Ярославский автопортал» Кирилл Белов.



Пробка появилась сразу в двух районах Ярославля

Но это ещё не всё. Ярославцы говорят, что проспект Авиаторов и Шевелюха тоже стоят.



— На Авиаторов тоже все стоит, — рассказала Анна Протасова.

