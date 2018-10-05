Мужчина был в одежде без светоотражающих предметов

На трассе в Ярославской области грузовик насмерть сбил мужчину.



ДТП произошло 4 октября в 22:50 в Первомайском районе. 30-летний мужчина переходил дорогу в тёмной одежде без светоотражающих элементов. 33-летний водитель грузовика «Рено-Премиум» просто не увидел пешехода. Буквально в метре от того места, где погибший мужчина стал переходить дорогу, есть надземный пешеходный переход. Но мужчина почему-то не захотел им воспользоваться.



— В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Ранее 76.ru рассказывал о том, как водитель на иномарке насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП.