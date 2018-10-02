Корреспонденты 76.ru вновь посетили зловонное место

В конце августа в Ярославле разгорелся большой экологический скандал — в черте города разлилось огромное нефтяное озеро. К «ядовитому» озеру приехали эксперты десятка разных ведомств. Брали пробу воды и обещали разобраться с проблемой. С того дня прошло больше месяца. Эксперты молчат, экологи-активисты тоже. Корреспонденты 76.ru съездили на улицу Гагарина, где и растеклось жуткое чёрное озеро, чтобы проверить, что изменилось за это время, и выяснили, к каким выводам пришли проверявшие ситуацию специалисты.

Первая фотография была сделана 24 августа, а вторая — сейчас

До нефтяного озера идёт асфальтированная дорога, вдоль которой стоят заводы и дымят трубы. Чувствуется резкий запах серы. Жилых домов тут нет: местные просто не выдержали бы такого «аромата». У самого озера пахнет нефтью и жженой резиной. Рядом с чёрной жижей растёт трава и... грибы. Кстати, неплохие подберезовики.

На первой фотографии — было, на второй — стало

Молодые деревья стоят мёртвые. Которые растут у самого озера — все в саже. Видимо, водоём горел и не один раз. Долго здесь находиться невозможно: начинает тошнить от вони.



Как ни печально, но, кажется, больше чем за месяц ничего не изменилось. Озеро так и стоит чёрным.

Вернувшись в редакцию, мы дозвонились до ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры. Именно они первыми возбудили дело и обещали в скором времени проверить водоём на опасные токсины.



— Проверка закончена. Коллектор, из которого протекла жидкость, мы нашли. Выяснили, что площадь загрязнения составила свыше пяти тысяч квадратных метров (в конце августа сообщали о четырёх тысячах кв. м. — Прим ред.). Нарушен естественный экологический баланс, очень сильно пострадала почва. Но прямой угрозы для жизни людей нет. Как только найдётся виновник, он заплатит за недобросовестное распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности. Мы уже направили данные в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Следственный комитет установит, кто виновен в образовании «нефтяного» озера и какой материальный ущерб нанесен окружающей среде, — рассказали в ярославской межрайонной природоохранной прокуратуре.

В Следственном комитете подтвердили, что началось расследование. Портал 76.ru будет следить за развитием событий.

Озеро ужасно воняет нефтью

Загрязнённый участок окружает железная дорога. «Этому озеру несколько лет», — говорят местные

Хронику событий вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции с «нефтяного» озера от 24 августа. В тот день весь Ярославль стоял на ушах.

