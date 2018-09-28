Четыре центральные больницы объединили в одну

В Ярославле открылась Центральная городская больница, которая создана из четырёх других: больницы № 1, № 5, детской больницы № 1 и поликлиники № 2. Все они находятся в Кировском и Ленинском районах города.

Теперь четыре разные больницы будут работать как одна с одним главным врачом. Изменения сильно отразятся на работе новой больницы.

Куда теперь идти лечиться жителям центра Ярославля

Больница № 5

Ярославцы, прикрепленные к больнице № 5, теперь должны будут обращаться в здание больницы № 1, а также на приём к терапевтам придется ходить в отделение госпиталя ветеранов войн.

— Объединение медицинских организаций позволит расширить перечень видов медицинских услуг, предоставляемых в амбулаторном звене. Перечень узких специалистов, ведущих амбулаторный прием, дополнится врачами-специалистами: колопроктологом, пульмонологом, онкологом, другими, — рассказывают в областном правительстве.



Однако изменения вступят в силу позже. До 1 декабря больница № 5 будет работать как раньше. Участковые терапевты переедут в другое здание ближе к Новому году.



Детская больница № 1

Изменения коснутся и отделений детской больницы № 1. Так, стационарные и диагностические отделения переедут в здание больницы № 5 по адресу: улица Терешковой, 22. Изменения произойдут также в конце декабря.



О том, куда именно вам теперь идти к терапевту, в каком здании обслуживает тот или иной врач, подскажут по телефону в департамент здравоохранения и фармации Ярославской области: (4852) 40-18-91; (4852) 30-37-58 (в субботу и воскресенье — выходной).

Напомним, ранее ярославские врачи выступили против объединения четырёх больниц в одну.