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Обойдемся без сокращений: власти ответили врачам, выступившим против объединения больниц
13 июня 2018 15:48
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Ярославские врачи высказались против объединения четырех городских больниц и поликлиник в одну. Глобальную реорганизацию планируют между поликлиникой № 2 на улице Угличской, больницей № 5 на улице Терешковой, № 1 на проспекте Октября и детской клинической больницей № 1, которую уже расселили из аварийного здания на проспекте Ленина.
Планируется, что холдинг будет создан на базе больницы № 1. Однако врачи больницы № 5 на улице Терешковой выступили с волнениями против такого решения. Ведь эта больница работает уже 34 года, за ней закреплены около 15 тысяч ярославцев.
— Любая реорганизация — всегда волнение для коллектива, — говорит и. о. главного врача клинической больницы № 5 Елена Коротова. — Наша больница славится своими кадрами, мы сможем быть полезными в новых условиях и продолжать оказывать качественную медицинскую помощь пациентам.
Власти успокоили врачей: сокращений не будет. Лечить пациентов продолжат те же врачи, которые сейчас закреплены за участками.
— Здесь трудятся высококлассные специалисты, и каждому из них будет предложена работа, — сказал заместитель председателя правительства области Игорь Селезнёв.
Напомним, уже рассказали, как будет происходить объединение, и кому предстоит переезд.
Фото: Александра Савельева
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