Почтальоны слишком долго несут судебные извещения

Судебные приставы оштрафовали отделения «Почты России» в Ярославле за то, что их почтальоны слишком долго несут извещения по адресам. Сумма штрафа немаленькая — 126 тысяч рублей. «Почта России» пока заплатила не всё.



— Так, за 8 месяцев 2018 года почтальоны 344 раза не вовремя приносили судебные извещения. По данным материалам возбуждено и принято к принудительному исполнению 252 исполнительных производства на сумму 126 000 рублей. На сегодняшний день приставы взыскали 84 000 рублей, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

