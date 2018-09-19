От машины практически ничего не осталось

Страшное ДТП произошло на трассе М-8. Вчера вечером около 22:15 столкнулись «Шкода-Фелиция» и «Мерседес». Скорости у обеих машин были приличные, поэтому от удара они превратились в груду металла. Больше всего досталось «Шкоде», после столкновения машина всмятку. К сожалению, 37-летний водитель «Шкоды» погиб на месте. А вот немецкий автомобиль спас жизнь своему хозяину: 25-летний водитель «Мерседеса» не пострадал.



— По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все причины аварии, — уточнили в УМВД по Ярославской области.



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