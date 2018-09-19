Пассажи «Шевроле» погиб до приезда скорой

Серьёзное ДТП произошло на трассе М-8 в Первомайском районе: пьяный водитель погубил своего пассажира. 18 сентября в 18:00 машина «Шевроле-Ланос» врезалась в стоящий на красном «Вольво» с прицепом. Удар был такой сильный, что 48-летний пассажир «Шевроле» скончался до приезда скорой помощи. Также травмы получили ещё два пассажира «Шевроле»: 42-летняя женщина и 26-летний мужчина. Их доставили в больницу.



— Установлено, что 44-летний водитель «Шевроле» находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Ранее 76.ru рассказывал о том, как спасатели доставали людей из машины, попавшей в ДТП.