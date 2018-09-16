От удара обеим машинам смяло капот

Полицейские разбираются в ДТП, которое произошло на Республиканском проезде. «Ниссан-Премьера» и «Лифан» столкнулись лоб в лоб. У обеих машин смяты капоты.



— Проезжал мимо, зрелище ужасное, — написал Александр Ярославский в группе «Первый ярославский автопортал».



В ДТП пострадали четыре человека.



— 43-летние водитель и пассажирка «Ниссана» госпитализированы, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — 22-летнего водителя и 23-летнюю пассажирку машины «Лифан» доставили в больницу и отпустили лечиться домой.



Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.



Ярославцы ищут свидетелей ДТП, которое произошло недалеко от здания Госавтоинспекции. Чёрная «Нива» влетела в «Ладу-Гранту» и скрылась с места аварии. «Лада» от удара улетела в кювет.

