Студенты Анастасия и Артём стали депутатами регионального заксобрания

Выборы в Ярославскую областную думу завершились, голоса подсчитаны и мандаты распределены. Но обсуждения вокруг избранного ярославцами списка из 50 депутатов не утихнут, похоже, ещё долго. Неудивительно, ведь в креслах депутатов мы скоро увидим 22-летнего студента медицинского университета и мэра Данилова.



76.ru предлагает познакомиться поближе с будущими депутатами, которые впервые попадут в областную думу — высший законодательный орган на региональном уровне. Именно они ближайшие пять лет будут принимать самые важные законы о жизни в Ярославской области.



Студенты



Депутатами облдумы стали 23-летняя Анастасия Пивоварова от партии «Справедливая Россия» и 22-летний Артём Денисов от «Коммунистов России».



Артём сейчас учится в медицинском университете. Он будет единственным представителем своей партии в думе. Он любит путешествовать и делиться кадрами из поездок на своих страницах в социальных сетях. Минимум один раз он точно посетил округ в Гаврилов-Ямском районе, от которого избирался. Это можно увидеть из его публикации в Instagram.



Артёми Денисов во время предвыборной гонки забыл правописание слова «избирательный»

Анастасия Пивоварова стала третьим депутатом-справедливороссом, попавшим в этот созыв думы. Она уже получила образование по специальности «политология» и продолжается учиться в магистратуре.



Девушка отучилась на политолога

— Я планирую работать депутатом, от мандата не откажусь, — поделилась с 76.ru Анастасия. — Занимаюсь общественно-политической работой уже пять лет. Сейчас руковожу общественной приёмной регионального отделением партии и молодёжным движением «Справедливая сила». Я стремилась к победе, настроена работать!



Мы спросили девушку, не переживает ли она, что старшие коллеги могут не воспринимать её наравне.



— Это ожидаемо, да. Все пришли туда когда-то впервые. Думаю, меня поддержат, — ответила Анастасия Пивоварова.

Мэр Данилова



В списке депутатов будущего созыва оказалась Наталия Косихина, которая ещё пару дней назад была мэром Данилова. Она представит в думе партию «Единая Россия». Победив на выборах в облдуму, Нааталия Косихина отказалась от своего поста.



Наталия Косихина — променяла пост главы Данилова на место в думе

— Раньше можно было совмещать обе этих позиции. Сегодня нужно выбирать или-или. Я понимала, что мне придётся сложить полномочия ради работы депутата на 23-м округе. И я это сделала, — рассказала Наталия Косихина. — Через две недели в Данилове будет конкурс на выбор главы города, депутаты назначат нового мэра.



Новички с опытом



Новые фамилии в списке партии ЛДПР, которую в прошлом созыве представлял всего один депутат. Теперь их трое: Андрей Потапов (переизбрался на второй срок), Владимир Смирнов и Ирина Лобанова.



— Владимир Смирнов работал депутатом Ярославского района, а Ирина Лобанова была депутатом в сельском поселении этого же района. Оба уже имеют опыт и будут работать в думе, — представил коллег Андрей Потапов.



Полный список всех будущих депутатов областной думы мы публиковали тут.