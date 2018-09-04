Парковка вместо газонов: в центре Ярославля дорожники асфальтируют кусок сквера
В центре Ярославля дорожники ремонтируют улицу Чайковского на участке от Большой Октябрьской до Свободы. Бонусом к новому асфальту они сделают парковку. Причём бесплатную.
— Мы приводим в порядок и саму дорогу, и дорожную инфраструктуру рядом, — сказали в мэрии Ярославля. — Мы должны так делать по программе «Безопасные и качественные дороги». И делаем это.
Автомобилисты довольны. А вот некоторые городские активисты восприняли эту новость в штыки.
— Заездной карман для парковки машин залезает в сквер на 5,5 метра, — возмутилась градозащитница Елена Богданова.
— Это охранная зона объекта культурного наследия, — добавила общественница Ольга Мазанова.
Жители окрестных домов разделились на два лагеря: одни считают, что парковое пространство нельзя закатывать асфальтом, другие же считают, что такое решение назрело давно — парковочные места здесь очень нужны, да и в том месте, где делают заездной карман, уже много лет итак постоянно стояли машины.
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