Парковку делают на улице Чайковского в районе пересечения с улицей Свободы — напротив «Ауры»

В центре Ярославля дорожники ремонтируют улицу Чайковского на участке от Большой Октябрьской до Свободы. Бонусом к новому асфальту они сделают парковку. Причём бесплатную.



— Мы приводим в порядок и саму дорогу, и дорожную инфраструктуру рядом, — сказали в мэрии Ярославля. — Мы должны так делать по программе «Безопасные и качественные дороги». И делаем это.



Автомобилисты довольны. А вот некоторые городские активисты восприняли эту новость в штыки.



— Заездной карман для парковки машин залезает в сквер на 5,5 метра, — возмутилась градозащитница Елена Богданова.



— Это охранная зона объекта культурного наследия, — добавила общественница Ольга Мазанова.



Жители окрестных домов разделились на два лагеря: одни считают, что парковое пространство нельзя закатывать асфальтом, другие же считают, что такое решение назрело давно — парковочные места здесь очень нужны, да и в том месте, где делают заездной карман, уже много лет итак постоянно стояли машины.



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