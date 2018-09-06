Блогер Илья Варламов снял в Ярославле выпуск шоу «Прогулка с мэром»

Сегодня в Ярославль приехал известный на всю Россию блогер Илья Варламов. Здесь он снял выпуск своего интернет-шоу «Прогулка с мэром». Правила этого шоу просты — компьютер случайным образом выбирает два адреса в городе и блогер вместе с мэром идет от пункта «А» в пункт «Б». Точки могут выпасть абсолютно любые, хоть в разных концах города. А по правилам пользоваться машиной нельзя — только пешком, на велосипеде, вплавь ну или на общественном транспорте. Так получилось, что в Ярославле пришлось прогуляться от центра до Сокола.



От улицы Свердлова до площади Богоявления мэр и блогер прошлись пешком. А с ними — люди с камерами, снимающие шоу. Варламов постоянно задавал вопросы.



— А почему здесь есть забор, а здесь нет? Почему асфальт разный: тут такой, а тут уже такой? А где у вас главная общественная территория?



Очень удивило автора шоу и то, что в Ярославле стволы деревьев выкрашены побелкой? И на этот вопрос пришлось ответить главе города.



От Богоявленской площади до Сокола блогер с мэром доехали на автобусе

Люди на улицах узнавали и Слепцова, и Варламова — их постоянно фотографировали прохожие. А человек в костюме кефира даже подошёл, чтобы сфотографироваться с известными людьми вместе.



От площади Богоявления до Сокола автор и гость шоу вместе со съёмочной группы доехали на автобусе. После съёмок шоу блогер зашёл в мэрию и попил со Слепцовым чаю.



Шоу «Прогулка с мэром» Илья Варламов выкладывает на своём YouTube-канале. Возможно, что когда оно выйдет, кто-то из ярославцев услышит ответы мэра на свои вопросы — блогер их собрал заранее.

