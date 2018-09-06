Мэр Ярославля пошёл на фотопрогулку с Ильёй Варламовым: какие вопросы через блогера задают чиновнику
В Ярославль приехал известный российский блогер Илья Варламов. Сегодня он отправился на прогулку с мэром города Владимиром Слепцовым. Когда они стартанули от мэрии, блогер сделал селфи и выложил в Instagram.
— Снимаем прогулку с мэром Ярославля. Есть вопросы? Пишите в комменты! Самые залайканные задам! — подписал фотографию Илья Варламов.
И вопросы посыпались. Самые разные.
— Планируется ли развитие велодорожек в городе, кроме исторического центра?
— Почему в ЯрГУ прикрыли столовые/буфеты?
— Куда пропал ярославский квас?
— А где Япония?
Вероятно, в ближайшее время блогер опубликует и ответы на те вопросы, которые задаст Владимиру Слепцову.
Илья Варламов в Ярославле бывал неоднократно и посвятил городу несколько постов. Недавно он отметил, что это город, в котором хорошо живётся.