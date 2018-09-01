«Шинник» на родном поле переиграл гостей

Сегодня ярославский «Шинник» принимал у себя команду «Нижний Новгород». Чёрно-синие наконец вернулись на основное поле родного стадиона.



— Было приятно вновь поболеть за свою команду на родных трибунах, — рассказал болельщик «Шинника» Андрей Колесов. — Может это и принесло нам победу.



Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Шинника». Голом на 78-й минуте матча отличился Ишхан Гелоян.



Стадион у команды забрал несколько лет назад и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин, объяснив это тем, что объект должен приносить доход в городской бюджет. Стадион стали сдавать в аренду, в том числе самому футбольному клубу. В прошлом году «Шинник» закрыли на реконструкцию, а клуб отправили проводить домашние матчи сначала на стадион в Костромской области, а затем на малую арену «Шинника». В июле этого года любитель спорта мэр Ярославля Владимир Слепцов сделал ярославскому футбольному клубу большой подарок — вернул стадион.

Следующий матч «Шинник» сыграет 8 сентября на выезде против «Армавира».

