Сегодня заселили четыре дома-долгостроя

Сегодня в Ярославль приехал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. И сегодня же выдали ключи дольщикам четырех жилых домов, которые ждали заселения больше двух лет.

— К сожалению, тема обманутых дольщиков сегодня очень актуальна. Она носит острый характер в 69 субъектах нашей страны, — рассказал министр строительства Владимир Якушев. — Несмотря на то, что в Ярославской области проблема не решена на 100 процентов, у меня нет сомнений: теми темпами, которыми двигаются власти региона в стремлении закрыть вопрос, они скоро смогут это сделать. Рад, что в правительстве области слышат людей и всеми силами стремятся помочь им.

Владимир Якушев в Ярославле

Ярославцы заселяются в «Зелёный квартал». Первые дома в этом жилом комплексе ввели ещё в 2013 году. Полностью завершиться строительство последних четырех зданий должно было в 2016, но застройщик «Руф Стайл Констракшен» провалил стройку (кстати, этот же застройщик брался за большой проект «Новый Ярославль», но он тоже провалился).

В дело долгостроя вмешались областные власти, нашли компании, которые взялись за строительство домов. Речь идёт о 126 квартирах. Однако новым застройщикам нужно было компенсировать затраты за то, что они взялись за эти дома за свой счёт. За это две компании «Северный поток» и «Капстрой» получат в аренду под застройку и без торгов участки в Ярославле.