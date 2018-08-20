Пожарным удалось быстро локализовать огонь

Сегодня в 1:36 в Ярославле на улице Володарского, 107а вспыхнуло здание детской городской больницы. На место выехали 5 пожарных автомобилей и 16 спасателей.



Потушить здание удалось около 5 утра.



— Здание не эксплуатируется, — рассказали в пресс-службе МЧС России по Ярославской области. — От огня никто не пострадал.



Пожар уничтожил кровлю дома на площади 450 квадратных метров. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.



На прошлой неделе в Ярославле загорелось здание полиции.

