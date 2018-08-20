В Ярославле ночью вспыхнула детская больница
20 августа 2018 07:59
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Сегодня в 1:36 в Ярославле на улице Володарского, 107а вспыхнуло здание детской городской больницы. На место выехали 5 пожарных автомобилей и 16 спасателей.
Потушить здание удалось около 5 утра.
— Здание не эксплуатируется, — рассказали в пресс-службе МЧС России по Ярославской области. — От огня никто не пострадал.
Пожар уничтожил кровлю дома на площади 450 квадратных метров. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.
На прошлой неделе в Ярославле загорелось здание полиции.
Фото: Александра Савельева
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