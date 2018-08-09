Машины столкнулись посреди дороги

Сегодня вечером в Ярославле встали в пробку Октябрьская площадь и Республиканская улица. Здесь в час пик произошло ДТП — столкнулись легковушка и маршрутка.

— Судя по всему, водитель Renault Logan со средней полосы попытался проскочить под «стрелку» направо, на улицу Победы, когда автобус № 99 поворачивал со своей полосы, — рассказал коллега из издания «КП-Ярославль» с места происшествия.



Чуть позже на место приехали инспекторы ДПС и оформили аварию. Легковушка отъехала к обочине. Движение зашевелилось, но вдоль Республиканской до сих пор машины едут медленно.