ДТП с маршруткой в час пик: Октябрьская площадь встала в огромную пробку
9 августа 2018 18:31
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Сегодня вечером в Ярославле встали в пробку Октябрьская площадь и Республиканская улица. Здесь в час пик произошло ДТП — столкнулись легковушка и маршрутка.
— Судя по всему, водитель Renault Logan со средней полосы попытался проскочить под «стрелку» направо, на улицу Победы, когда автобус № 99 поворачивал со своей полосы, — рассказал коллега из издания «КП-Ярославль» с места происшествия.
Чуть позже на место приехали инспекторы ДПС и оформили аварию. Легковушка отъехала к обочине. Движение зашевелилось, но вдоль Республиканской до сих пор машины едут медленно.
Фото: Роман Рыжиков, Александра Савельева
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