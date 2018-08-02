Прощание с Юлией состоится завтра

У 27-летней Юлии Тяжеловой было столько планов на жизнь... Как говорят все её друзья, она была самым жизнелюбивым человеком, которого они только знают. Всегда с улыбкой, всегда на позитиве, всегда готова помочь любому.



- Она даже мимо бездомных животных не могла спокойно пройти. Забирала домой котят, щенков, находила им хозяев, - рассказывает коллега Юлии Елена.



С Юлей она была знакома давно, уже пять лет. Юля работала в одном из фитнес-клубов Ярославля. Преподавала зумбу. Дни рождения, памятные даты всегда отмечали вместе. У Юли бесконечное количество друзей. Её клиенты тоже часто становились друзьями – перед обаянием этой девушки невозможно было устоять.

Юля очень любила животных

- Она вся, как с картинки. Длинные волосы, глазки светлые, фигура шикарная. Мы до сих пор не верим... Вчера до самого последнего момента думали, что это какая-то ошибка. Телефон у нас на работе разрывается, - рассказывает Елена.



В то, что действительно погибла их Юля, друзья поверили лишь тогда, когда примчались на место ДТП.



Вчера Юлия ехала в машине со своими друзьями. Внезапно на встречку вылетел «Фольксваген». Молодые люди даже не успели ничего понять. Оказалось, что 40-летний водитель немецкой машины сел за руль пьяным. Сейчас он задержан. Как выяснил 76.ru, мужчина впервые попался пьяным за рулём.



- Как говорят, у тех ребят травмы, совместимые с жизнью. Но мы пока мало, что знаем. Ещё не удалось пообщаться с их родителями, - рассказывает Елена.



У Юли и её молодого человека было много планов. В эти выходные они собирались шумной компанией поехать отдыхать с палатками.



- Юля всё время проводила с друзьями, ходила в походы, на рыбалку. Очень любила танцевать! Даже не верится, что я её больше не увижу, - говорит подруга Юлии Кристина.

Юля любила отдыхать с друзьями на природе.

- Любила детей, и дети боготворили её. К сожалению, своих детей она так и не успела родить, хотя безумно хотела. Как-то всё откладывали с молодым человеком… Последний год был очень ярким, продуктивным! Всегда была душой компании, у неё огромное количество друзей, и в каждой компании она была своей! Клиенты в шоке, плачут, пытаются помочь семье, - рассказывает Наталья, директор фитнес-клуба, где работала Юля.

Все говорят о Юлии с невероятной теплотой

Сейчас помощь требуется родителям Юлии. Она у них была единственным ребёнком. Ещё у Юлии осталась старенькая бабушка, которая души не чаяла в любимой внучке. Помощь организовал молодой человек Юлии.



Кто хочет оказать денежную помощь родителям погибшей, может связаться с Олегом: 8(980)706 68 88.



- Мы очень надеемся на справедливое наказание этому водителю! Непонятно, как он теперь будет жить с мыслью, что убил такую девушку. Пьяным не место за рулём! У меня просто нет слов… Кто-то продолжает жить, а кто-то умирает… - Елена с трудом держится, чтобы не расплакаться.



Прощание с Юлией состоится завтра в 12.00 на Леонтьевском кладбище. Проводить девушку в последний путь придёт огромное количество человек.

