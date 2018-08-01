Итого на данный момент задержаны 12 сотрудников колонии

Ещё четыре сотрудника ярославской колонии № 1, где жестоко пытали заключённого, сегодня были задержаны. Ходатайство об их аресте в суд передали следователи.

— Пока неизвестно, во сколько завтра будут рассматриваться эти ходатайства, всё станет известно чуть позже, — рассказали в Ярославском областном суде.

Дело о пытках в ярославской колонии: сотрудники, истязавшие заключенного, сдают друг друга.



Понятно пока только то, что рассматривать ходатайства будет Заволжский суд — тот же, что принимал решения по предыдущим фигурантам скандального дела.

В итоге из 17 отстранённых от работы после скандала сотрудников на данный момент задержаны 12.

Скандал в ярославских колониях разразился, когда в СМИ появилось видео — одного из заключённых, Евгения Макарова, раздев донага, жестоко пытают сотрудники колонии № 1. Мужчину избивали палками по пяткам и выкручивали руки. Сейчас несколько сотрудников колонии находятся под арестом. Разбирательства только начинаются.

