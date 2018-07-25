В ярославском суде решают судьбу надзирателей, пытавших заключённого в колонии

Ждём, когда задержанных привезут в суд

Сегодня в Заволжском суде Ярославля будут принимать решение о мере пресечения для шести задержанных сотрудников ярославской колонии № 1, которые жестоко пытали заключённого. Скорее всего, их арестуют. Сейчас у дверей суда собралась пресса. Корреспонденты 76.ru тоже на месте. Следите за нашей онлайн-трансляцией!

Скандал в Ярославле разразился, когда в СМИ попало видео о чудовищных пытках в колонии № 1 в Заволжском районе. На видео несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова — бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Мужчина кричит от боли. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, 6 человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.

09:48

Пока у всех, по кому сегодня будут принимать решение, статус подозреваемых. Обвинений предъявлено не было.



09:39

Для тех, кто пропустил историю или запутался в ней, собрали общий материал о том, что известно на данный момент. А здесь — интервью с правозащитницей Ириной Бирюковой о пытках в колониях.

09:35

Коллеги из «Новой газеты», которые приехали к суду (именно в этом издании появилось то чудовищное видео), рассказывают:

— Курбонов Талиб, один из избиваемых, был обвинён в лжесвидетельствовании в отношении сотрудников. 21 сотрудник колонии выступал против него в суде. Ему хотели увеличивать срок. Но на днях его оправдали, об этом сообщила адвокат из Германии.

09:32

Минут через 10 всех запустят в зал.

09:30

На месте уже представители Следственного комитета.

09:27

А в это время на своей страничке в фейсбуке пишет Ирина Бирюкова, юрист правозащитного фонда «Общественный вердикт», которая и вытащила на свет эту ужасающую историю с пытками:

— Вчера Федотов (Михаил Федотов, советник президента. — Прим.ред.) и Рудый (заместитель главы ФСИН Анатолий Рудый. — Прим.ред.) были в ИК-8 Ярославля. Посмотрели инфраструктуру, что, наверное, очень важно, и (теперь для меня самое важное) — побеседовали с Макаровым Женей. Значит, живой и здоровый. А уж в том, что он им всю правду-матку рассказал, я вообще не сомневаюсь. Там теперь и начальник ИК-8 вспотел.

09:25

Планируется, что и заседания будут вестись тремя судьями.

— Обычно ведёт дежурный судья. Но дело неординарное, — говорит пресс-секретарь областного суда Наталия Сарбунова.



09:19

В суд поступили материалы на пять человек. По каждому будут отдельные заседания. Первое на двух человек начнёт судья Татаринов в 10 часов. Потом в 11 и в 12.



09:19

На месте собирается пресса.

09:18

Загончик, куда привезут задержанных.