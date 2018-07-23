Скандал в Ярославле обсуждает вся страна

Следственный комитет проверит бывшего следователя, отказавшего в возбуждении дела о пытках в колонии.



Ярославское управление Следственного комитета начало доследственную проверку в отношении бывшего сотрудника Родиона Свирского — того самого, который год назад отказал в возбуждении уголовного дела после жалобы от зверски избитого Евгения Макарова.



— Сейчас Свирский не работает в Следственном комитете. Он уволился по собственному желанию в ноябре 2017 года и ушел в армию, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.



Напомним, сегодня в исправительной колонии Ярославля, где разгорелся скандал, побывал глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов.



— Это страшное зрелище. Десять минут не для слабонервных. То, что мы увидели, абсолютно опровергает те выводы, которые были сделаны следственными органами год назад. Но у следственных органов этих материалов не было. Если бы следователь был более настойчив. Если бы он не только доверялся самим видеозаписям и все-таки стал бы искать и другие доказательства, в том числе вещественные доказательства, он мог бы и тогда, год назад, прийти к правильным выводам. А сейчас мы вынуждены возвращаться к тем решениям, которые были приняты год назад. И сейчас мы понимаем, что это были решения-то неправильные, — сказал Федотов.



Репортаж с места событий вы можете прочитать здесь. Также мы подготовили для вас большой обзорный материал со всеми подробностями об ужасных пытках ярославского заключённого.

