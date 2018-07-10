В интернете пишут о запрете сажать нелицензионную картошку

В интернете появилась информация, что россиянам могут запретить сажать картофель, помидоры, огурцы, деревья и цветы, если семена для этого не будут закуплены в магазине с лицензией на товар. То есть под запрет попадают семена, выращенные на собственных участках и полях.



— С мая 2018 года в силу вступили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому запрещено высаживать семена культур, не прошедших проверку на сортовые и посевные качества, — было сказано в информационных сообщениях. — Владельцев садов и дачных участков будут обязывать платить 500 рублей штрафа за высадку лично запасенного картофеля. Сдать нелегального садовода могут соседи по даче или представитель садового товарищества. В противном случае придется выкопать нелегальный овощ и утилизировать его.



В сообщениях было указано, что инициатором таких нововведений стал представитель Россельхознадзора Андрей Лушников. Но в ведомстве успокоили — это не так.



— Мы не подтверждаем эту информацию, — рассказали в управлении Россельхознадзора по Ярославской области. — Сажать культуры можно так же, как и прежде.



Откуда появилась информация о запрете сажать картофель и овощи, используя собственные семена, в Россельхознадзоре пояснить не смогли.

