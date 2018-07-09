В Ярославле затопило те места, где обычно это происходит после дождя

Сегодня в Ярославле прошёл очередной ливень. Дождь закончился, а в социальных сетях горожане делятся фотографиями и видеороликами затопленных улиц.



— В основном проблемы в тех местах, где они бывают постоянно, почти после каждого дождя, — рассказывает автомобилист Илья Серов. — Годами затапливает Большую Октябрьскую улицу в районе Победы и Чайковского. Там частенько из ливневой канализации после дождя вода бьёт фонтанами, добавляя луж. Похожая картина и на вокзале Ярославль-Главный.

Людям приходится идти прямо по лужам — обойти в некоторых местах их нереально

Выставляют люди фотографии луж и из других районов города. Сообщают о подтоплении на Которосльной набережной, проспекте Ленина и улиц Чкалова и Угличской.

Тем не менее в компании «РиОГС», которая занимается обслуживанием городской ливневой канализации, считают, что всё в порядке.



На гигантские лужи ругаются и пешеходы, и автомобилисты. Последним из-за грязной воды не видно ям на дорогах

— Плесните себе в раковину бочку воды и посмотрите, что получится, — сказал главный инженер «РиОГС» Сергей Журавлёв. — Вот и здесь то же самое, ливневки справляются с водой, но не сразу. В течение часа-двух она уходит.



В центре Ярославля дождевая вода течёт прямо по дорогам

А вот жители Брагино передают, что их ливень обошёл стороной.



— Тучи накрыли и нас, и мы не знаем, не повторится ли ливень в наших краях, — передаёт с улицы Строителей Наталия Шилова. — Но пока что с неба здесь не упало ни капли.

А вот Брагино ливень обошёл стороной. Но и тут дождь пойти может в любую минуту

Ранее синоптики рассказали, что Ярославскую область накроет суперячейка тропических ливней. Мы уже писали, как долго и где ждать дождей и какая при этом будет держаться температура воздуха.

