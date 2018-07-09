В былые времена на Ярославле-Главном уже бывали потопы

Ярославцы продолжают в интернете делиться фотографиями и видеороликами затопленных тропическим ливнем улиц. Очередной ролик выложили в группе «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как люди на железнодорожном вокзале Ярославль-Главный ходят по щиколотку в грязной воде.



— Это место постоянно затапливает, — пишут люди в комментариях и кидают фотографии былых потопов на вокзале Ярославль-Главный.

Сегодня в Ярославле затопило много улиц. Мы уже публиковали подборку фото и видео с затопленных улиц. В некоторых местах люди ходят по колено в вода, а у машин лужи накрывают бампер.

Дождевая вода не успевает утечь с дорог в ливнёвки

Синоптики рассказали, что Ярославль накрыла суперячейка тропических ливней. Мы уже давали прогноз погоды на ближайшие дни.

