Сегодня Ярославль полон звёзд! В городе начался большой международный кинофестиваль «В кругу семьи». Одним из самых именитых его гостей стал французский актёр Сами Насери, сыгравший главную роль в комедии с элементами боевика «Такси» и его продолжениях.

Также актёра пригласили на местное ТВ-шоу

57-летнему актёру уже показали пивные и рестораны города и вручили ему паспорт туриста Золотого кольца России.



— Утром мы ему показали наше «Злато место» — резиденцию Масленицы, «Иоанн Васильевич», «Алёша Попович Двор», «Пивоваръ». Он был в восторге! — рассказывает Игорь Блохин, председатель совета директоров туристического ресторанного комплекса.

Сами Насери вручили паспорт туриста Золотого кольца России

Также на фестиваль сегодня в Ярославль приехал Гоша Куценко, он раздавал автографы и фотографировался с фанатами в торговом центре «Аура».