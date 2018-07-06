Актёр приедет в Ярославль на фестиваль

8 июля в Ярославле откроется кинофестиваль «В кругу семьи». Торжественное открытие состоится в 17 часов. Гости пройдут по красной ковровой дорожке в концертно-зрелищный центр «Миллениум».

— На церемонии ждём звёзд российского театра и кино: Гошу Куценко, Жанну Эппле, Владимира Сычёва, Владимира Вдовиченкова, Елену Лядову, Бориса Карамзина, Анну Снаткину, Елену Захарову, Ольгу Будину, Сергея Горобченко, Валерия Баринова и других, — рассказали организаторы фестиваля.



За два часа до церемонии Гоша Куценко встретится с ярославцами. Взять автограф и сфотографироваться с актёром можно будет с 15 до 16 часов в центральном атриуме торгового центра «Аура».



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