Мэр Ярославля научил дорожников делать ремонт

Сегодня на общегородской планерке в мэрии отчитывались о ремонте дорог. Из 23 улиц, которые делают по программе «Безопасные и качественные дороги», на 19 идёт работа.

— На этой неделе в Дзержинском районе приступили к Ленинградскому проспекту, Большой Норской, Громова, — рассказал глава ДГХ Михаил Кузнецов.

Ремонтируют также проспект Авиаторов, 1-ю Шоссейную, Клубную, Спартаковскую. С понедельника начнут Богдановича.

По проспекту Авиаторов у мэра Ярославля появились требования ускорить работу.

— Дождь не мешает снимать бортовой камень, работать фрезе. Делайте это, пока плохая погода. Как будет хорошая — укладывайте ЩМА, асфальт. Работайте ускоренно! — потребовал Владимир Слепцов.

Ремонта проспекта Авиаторов в Ярославле ждали очень давно. На этой дороге постоянно случались аварии. Теперь проспект дождался своего часа. Но ярославцев просят потерпеть — из-за ремонта возможны пробки.