Мальчик, сорвавшийся с железнодорожного моста, находится в реанимации
3 июля 2018 11:59
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Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин рассказал, как проходит расследование трагедии в посёлке Семибратово. Там в прошедшие выходные сорвался с железнодорожного моста 15-летний мальчик.
— Мы запросили все необходимые документы у государственных органов и у эксплуатирующей место организации. Разбираемся, как ребёнок смог попасть на железнодорожный мост. Также устанавливаем всех лиц, которые были вместе с пострадавшим ребёнком. Их было четверо или пятеро человек, — рассказал Михаил Крупин.
По его словам, сейчас состояние мальчика очень тяжёлое. Он находится в реанимации.
Фото: Уполномоченный по правам ребёнка в ЯО/Facebook.com
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