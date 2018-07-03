С моста сорвался 15-летний мальчик

Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин рассказал, как проходит расследование трагедии в посёлке Семибратово. Там в прошедшие выходные сорвался с железнодорожного моста 15-летний мальчик.



— Мы запросили все необходимые документы у государственных органов и у эксплуатирующей место организации. Разбираемся, как ребёнок смог попасть на железнодорожный мост. Также устанавливаем всех лиц, которые были вместе с пострадавшим ребёнком. Их было четверо или пятеро человек, — рассказал Михаил Крупин.



По его словам, сейчас состояние мальчика очень тяжёлое. Он находится в реанимации.

