Мальчик с травмами в больнице

В посёлке Семибратово произошла трагедия: с железнодорожного моста упал ребёнок. Мальчик свободно гулял по железнодорожным путям, а потом залез на мост. Но не удержался и упал вниз в реку. Известно, что подросток получил серьёзные травмы.



В этом происшествии будет разбираться уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин. Он уже выехал на место ЧП.



— Это уже второе происшествие на железнодорожных объектах за последнее время. Только на прошедшей неделе мы направили в адрес начальника СЖД информацию о происшествиях на объектах Северной железной дороги. По данному факту возбуждено производство. Меры реагирования будут приняты немедленно, — заявил Михаил Крупин.



Напомним, недавно похожий случай произошёл в Ярославле: мальчик упал с моста через Которосль.