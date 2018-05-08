В Ярославле 13-летний мальчик упал с моста

Мальчик провалился в воду

Несчастный случай произошёл в Ярославле: ребёнок упал с моста в воду. 13-летний мальчик шёл по старому железнодорожному мосту через Которосль и провалился.

— Мальчик получил травмы головы и перелом лучевой кости. По факту происшествия проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

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