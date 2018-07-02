Вечерняя гроза, бушевавшая над Ярославлем в минувшее воскресенье, устроила в небе настоящее шоу. Сияющие молнии пронзали чёрное небо настолько эффектно, что ярославцы доставали камеры и спешили заснять увиденное. 

Мы собрали самые эпичные кадры стихии. 

Гроза нависла над городом
Гроза нависла над городом
Паутина молний 
Паутина молний 
Такой кадр запечатлели на станции "Приволжье"
Такой кадр запечатлели на станции "Приволжье"
Завораживающее зрелище
Завораживающее зрелище
Страшно красиво
Страшно красиво
Молнии озаряли небо
Молнии озаряли небо
Разряды молний были виды в каждом районе Ярославля
Разряды молний были виды в каждом районе Ярославля