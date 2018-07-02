Небесная иллюминация: смотрим самые эпичные фотографии грозы над Ярославлем
2 июля 2018 10:02
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Вечерняя гроза, бушевавшая над Ярославлем в минувшее воскресенье, устроила в небе настоящее шоу. Сияющие молнии пронзали чёрное небо настолько эффектно, что ярославцы доставали камеры и спешили заснять увиденное.
Мы собрали самые эпичные кадры стихии.
Фото: Открытый Ярославль - OpenYar.ru, Александр Щербаков / facebook.com, Анастасия Лукьянова / Ярославль LIFE, Елена Пронина / vk.com
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