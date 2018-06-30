Перед тем как пустить по мосту движение, устроили торжественное открытие

Только что в Ярославле открыли мост через Которосль, который находится в районе Комсомольской площади



— Сначала состоялось торжественное открытие, а потом путь открыли для всех, — рассказали в мэрии Ярославля. — Теперь по мосту могут ездить автомобили и ходить пешеходы.



Также стало известно, что общественный транспорт по новому мосту пустят уже завтра. Какие автобусы и маршрутки здесь поедут, городские власти обещают рассказать чуть позже. Скорее всего, в большинстве своём это будут те маршруты, которые здесь ездили раньше.



Побывали на мосту уже не только чиновники, но и активисты сообщества «Дороги Ярославля». Они пришли в гнев. Общественники обратили внимание, что мост открыли недоделанным. Плюс к этому, он ещё и будет наносить урон экологии. 76.ru опубликовал претензии активистов-автомобилистов.

Прошлый мост, который стоял на этом месте, за 57 лет эксплуатации износился более чем на 70%, а отдельные конструкции — на все 100%. Он был в предаварийном состоянии. Ездить по такому мосту было нельзя. Поэтому его стали перебирать заново. В конце лета прошлого года сюда наведывался прошлый министр транспорта Максим Соколов, чтобы лично посмотреть, как работают строители.

Чиновники с моста ушли — теперь путь по нему открыт для всех горожан

Разбор старого моста и строительство нового обошлись в 650 миллионов рублей. Часть денег — федеральные, стоимость проекта оплачивал бюджет Ярославля.

