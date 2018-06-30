В сводке МЧС в разделе о пострадавших в этом ДТП указано, что для людей всё обошлось без последствий

Вчера днём в Ярославле на Московском проспекте произошло ДТП, в которое угодили сразу три легковушки. Друг за другом столкнулись ехавшие в одном направлении и по одной полосе «Лада Ларгус», «Лада Калина», «Киа». Подробности аварии рассказали спасатели.



— На место происшествия в оперативном порядке выезжали специалисты пожарно-спасательной части, сотрудники ГИБДД и бригада врачей скорой помощи, — доложили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Помощь врачей и спасателей участникам ДТП не понадобилась. В аварии из людей никто не пострадал.



Виновников ДТП теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.



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