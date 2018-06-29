Михаил скончался в больнице

В страшной аварии на трассе Ярославль — Любим погиб 35-летний костромич. Мужчина спокойно ехал в своей 99-й, как вдруг на встречку ему выскочила «Лада-Гранта». Михаил с тяжелейшими травмами попал в больницу, но к сожалению, скончался на следующий день.



У мужчины остались трое детей. А также, несмотря на его молодой возраст, маленький внук. Михаил души не чаял в малыше.



— Папа очень любил внука и сейчас любит. Для нас он просто сладко спит. Теперь дедушка будет для Артёма ангелом-хранителем. Папуля, внук тебя не забудет, ты был и есть лучший дедушка на свете, — написала в соцсетях дочка погибшего мужчины.



— У нашего любимого папули 25 июня перестало биться родное сердечко, — написала супруга Михаила Лариса.



Михаил был прекрасным дедушкой

Друзья и родные Михаила не могут поверить в случившееся. Позавчера они простились с ним, а также привезли на место аварии цветы.

